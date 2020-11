Pepi Valladares afirma que Isabel Pantoja intentó quedarse embarazada de Julián Muñoz

Pepi Valladares no necesitó el ‘PoliDeluxe’ para hacer unas revelaciones más fuertes de la noche. Sin que Conchita le hiciese una pregunta sobre el tema, ella contó que Isabel Pantoja había intentado quedarse embarazada de Julián Muñoz.

Pepi Valladares respondió que no sabía y que, de ser así, lo hubiera compartido con ella: “Compartíamos muchas cosas”, afirmó. La extrabajadora de Cantora siguió con si testimonio. Explicó que la tonadillera “quería tener un hijo y estaba poniendo los medios para tenerlo”.

Jorge Javier le preguntó si ella estaría dispuesta a responder a esta pregunta ante un ‘PoliDeluxe’, a lo que ella respondió que no se atrevería: "No me atrevo por mi dignidad y cosas de mi interior (…) Teníamos la complicidad de contarnos cosas muy íntimas”.