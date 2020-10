Fani Carbajo no solo habló del triángulo amoroso más polémicos de los últimos años en su ‘PoliDeluxe’, también aclaró si había invitado a Lydia Lozano a su boda con Christofer para revalorizar la exclusiva . Una cuestión que dio mucho de qué hablar.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ mintió al decir que no la había invitado con el objetivo de que subiera el caché y Lydia Lozano no pudo ocultar su asombro: “Tenías la intención de venderla y ponerme a mí en valor”, dijo la colaboradora.

Para aclarar tremendo lio, Fani Carbajo aseguró que ella ya tenía firmada la exclusiva y el caché cuando decidió invitarla: “Yo no soy la que negocia las exclusivas, mi representante la tenía cerrada un mes antes de la boda”, explicó.

Frigenti, asombrado por todo, no dudó en dar su opinión al respecto: “No tiene sentido que invites a Lydia a tu boda porque no la conocías”. A lo que Fani respondía: “Quería que viniera a mi boda por todo el apoyo que me ha dado”.