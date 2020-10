Fani habla sobre sus sentimientos hacia Rubén

Pero esa no fue la única pregunta que sembró la duda, ya que la máquina de Conchita dejó claro que Fani mentía al decir que Rubén ya no le atraía físicamente. Además, el ‘PoliDeluxe’ reveló que la expartipante de ‘La isla de las tentaciones’ había pensado alguna vez en su tentador mientras tenía relaciones con su novio.

El brutal tonteo de Fani con Rubén durante la publicidad

Christofer abandona “humillado” ‘Sábado Deluxe’

El ‘PoliDeluxe’ destapa una infidelidad de Christofer

La sorpresa para todos llegó cuando el ‘PoliDeluxe’ reveló que entre Christofer y su compañera había ocurrido algo: “Siempre me había dicho que no tenía nada, que solo se habían mandado mensajes”, dijo una Fani de lo más asombrada.

Christofer explicó que no habían tenido relaciones íntimas y que solo había habido un ligero “roce” en la barra del bar en el que trabajaban: “No me excitaba, pero ella me gustaba”. Una afirmación, a la que Fani respondió diciendo: “Yo no sabía que por la noche se rozaba y que por la mañana se acostaba conmigo”.