José Manuel Parada considera que Isabel Gemio no se portó mal con María Teresa Campos en su polémica entrevista y que la torpeza estuvo en la madre de Terelu Campos “por la forma de contestar a una pregunta que no le agradaba”.

Los rifirrafes de Parada y María Teresa Campos

“Yo tengo muy buena relación con las dos y he reñido con las dos”, explicaba Parada. “He reñido con María Teresa Campos pero no puedo evitar tenerle cariño”, declaraba el presentador. “En los últimos tiempos que trabajé con ella era dura y rosca, no era la que yo conocía. La encontraba insegura y no te dejaba casi hablar”, decía Parada.