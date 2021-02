La que fuera concursante de ‘GH 10’ está disfrutando al máximo de su soltería. Asegura que en su matrimonio “estaba muy reprimida” y, tras separarse, ha decidido aprovechar que no tiene compromiso para “probar” con otros hombres.

Desde su separación de Borja Navarro, Chiqui asegura haber tenido relaciones con unos catorce hombres y que los conoce a través de las redes sociales: “Me entran por Internet, quedamos, hablamos y, si nos gustamos, nos liamos”. Aseguraba la ex gran hermana, que tiene claro que ella no se acuesta la primera noche: “Me tiene que gustar bien el chico”, decía.

Chiqui está muy feliz y asegura que, desde que se separó, ha podido cumplir todos sus “sueños sexuales”. Asegura que lo más raro que ha hecho es “la lluvia dorada”, tiene claro que no haría “orgías” y, aunque lo respeta, asegura que nos e haría OnlyFans.

Está en su mejor momento y asegura que se ha dado cuenta de que atrae mucho a los hombres: “Veo que les doy mucho morbo”, explicaba la ex gran hermana. Que asegura que le han llegado a ofrecer “tríos” a través de las redes sociales.

Chiqui confiesa qué colaborador de ‘Sálvame’ le atrae

La que ahora postula para ser azafata de ‘El precio justo’ aseguró en ‘Domingo Deluxe’ que sentía atracción por Canales Rivera: “He dicho que es un hombre que me atrae, de ahí a trincármelo”, explicaba Chiqui.

Un colaborador de ‘Sálvame’ podría haberse interesado por Chiqui

“Pues, mira, me acabo de enterar”, decía el colaborador de ‘Sálvame’. “Yo nunca me he sentido atraída por Gustavo González", aclaraba Chiqui.