Samira habla de sus viajes a Dubái en el ‘PoliDeluxe’

Samira Jalil aseguró que no había viajado a Dubái como chica de compañía y el ‘PoliDeluxe’ le quitó la razón. “No voy a llorar, ni me voy a poner ‘berrinchuda”, aseguraba la invitada de ‘Sábado Deluxe’. “Estoy muy tranquila, porque las veces que he ido ha sido de vacaciones, por entrevista de trabajo o por hobbie”, aclaró.

Muy segura de su respuesta y asegurando que ella no quería cuestionar la veracidad de la máquina de Conchita, Samira Jalil se justificó: “Lo reconocería y su hubiese algo, lo diría. Tengo la conciencia muy tranquila y me voy a dormir tranquila”, añadió.

La relación sentimental de Samira con un famoso futbolista

“¿Has tenido una relación sentimental con Guti, el exmarido de Arancha de Benito, en alguna ocasión?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez. Ella lo negó, pero la máquina determinó que mentía. “Yo era muy pequeña. No sé si él tenía pareja pero me lo pasé muy bien”, aseguraba Samira.

Samira se enrolló con Tony Spina mientras estaba con Makoke

“Marta Peñate dijo que Tony no me tocaría con un palo y mira. Yo a Tony no le di lomo. Nos liamos, pero no le di lomo”, aseguraba Samira. “Yo estaba en una época en la que estaba comparando y las comparaciones son odiosas (…) Él fuma, yo no. Me fui sin palpar”, aclaraba la extronista.