Hace meses, nos encontramos con la gran noticia: Sofía Cristo y Luis Rollán planean ser padres juntos. Así lo reveló él mismo en ‘Viva la vida’ para, días después, dar más explicaciones en el ‘Deluxe’. Pero todo esto ya se ha venido abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no tienen este proyecto en común? Sofía cuenta todos los detalles .

Parece ser que ser padres no es tan fácil como se pensaban y fue ella quien dio el paso de frenar este proceso: “El problema son más miedos míos, e inseguridades porque nos teníamos que hacer pareja de hecho y no es tan fácil. Si fuéramos pareja real y hetero sería mucho más fácil, pero por no ser pareja de hecho nos ponen muchos impedimentos”.