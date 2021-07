Luis Rollán y Sofía Cristo quieren ser padres juntos: "Hemos estado visitando clínicas"

“Hace dos años me separo y tengo esa espinita clavada con la paternidad . He mirado varias veces el tema de adoptar , de acogida y vientre de alquiler … A todo esto nace mi sobrino y sale la pandemia y se intensifica este sentimiento”, comienza a contar Luis. Pero ¿en qué momento entra en escena Sofía Cristo?

“Hablando con Sofía de todo esto, ella me dijo que también le encantaría, nos juntamos dos personas que nos queremos muchos y se crea un proyecto de paternidad y maternidad y es única y exclusivamente eso. Hemos estado en clínicas , tratando el tema, investigando, pero es un proceso lento e interno”, añade el colaborador, dando muestras de la gran amistad que les une a ambos.

De momento no hay embarazo y por eso a Luis Rollán le ha sentado mal que haya salido a la luz (lo sabían muy pocas personas): “Es una cosa mía y de Sofía, que nos incumbe a los dos. Voy a ser padre soltero pero no se me ocurre mejor madre que ella”, reconoce Luis, que aprovecha para desmentir que Sofía haya perdido un bebé que estaban esperando.