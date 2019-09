Steisy quiere formar una familia con Pablo: "Cuando vaya a ser madre me tendré que quitar pecho”

Se trata de una relación sana desde el respeto: “Si está conmigo que sea porque quiere”. Además, la colaboradora ha confesado que ambos son bisexuales pero no practican nada fuera de la relación. Steisy admite estar muy enamorada de Pablo y tal y como ha confirmado, no le importaría casarse ya con él: “Yo por mí me casaba ya”.

Steisy ha afirmado estar preparada para formar una familia pero confiesa que no necesita a ningún hombre para ser madre: “Si me da el instinto maternal me da igual no tener novio”. Además, ha hablado del problema que tendría al tener hijos y es que debería hacerse una reducción de pecho por no poner en peligro un futuro embarazo: “Para hacer una ecografía no ven bien el pecho, cuando vaya a ser madre me lo tendré que quitar".