Víctor Sandoval ha dejado Barcelona y se ha mudado a Madrid. El colaborador ha querido enseñar al mundo su nuevo hogar, "una casa vintage" a la que se ha adaptado muy rápido. No tiene vistas al mar, pero se pasa los días recorriendo bazares y pequeñas tiendas de barrio: "Lo que no está en Chamberí, no existe en el mundo". Y, aunque ha confesado que no ha estrenado la cama con nadie, le hemos pillado ligando en plena calle con pizzero de lo más simpático.