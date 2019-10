Yurena: "Isabel Pantoja me ha mandado un mensaje de condolencias que me ha hecho llorar"

Yurena no atraviesa su mejor momento. Y, aunque hace tan solo unos días que perdió a su madre, la cantante no dudó en hacerle un homenaje en el plató de ‘Sábado Deluxe’. Se mostró muy emocionada en todo momento, casi sin fuerzas y rota por la pérdida de, quizás, la persona más importante de su vida.

Isabel Pantoja fue una de ellas y, a través de un mensaje de voz, quiso hacerle llegar a Yurena sus condolencias. “Es un mensaje que me hizo llorar, me emocionó tanto”, confesó la intérprete de ‘No cambié’. El gesto que ha tenido, sin conocerme, me parece tan encomiable. Tan bonito”, añadió.