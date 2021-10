“ Por gente como tú dejamos la cocina , porque no valoráis las cosas”, le contestaba Dani visiblemente enfadado. “Estoy preocupada, hoy no duermo”, respondía ella con cierta sorna.

“Contigo es que no se puede hablar normal… yo no estoy pidiendo que la gente me alabe, yo no he pedido a nadie que me dé las gracias… se llama caridad, se llama respeto, se llama muchas cosas”, comentaba Jesús. “Se os ha dado las gracias, sí, pero tampoco hay que arrodillarse”, continuaba Adara mientras sus compañeros intentaban ponerse de acuerdo en la repartición de tareas.