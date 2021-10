Jesús, confundido en lo que ella podía venir a decirle, ha corrido para encontrarse con ella, y tras una cristalera han podido darle el abrazo que tanto esperaba el gemelo. Ella le ha asegurado que "no ha cambiado nada" fuera. Él, con poca fuerza en la voz, ha entonado un "lo siento" que ella ha querido quitarle importancia: "Eso no, no ha cambiado nada, soy la misma, ha pasado un mes y para mi ha sido una semana. Yo estoy fuera, relájate conmigo no pasa nada, confía en mi".