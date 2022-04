Adrián se ha clasificado en tercer lugar en la gran final de 'La casa de los secretos 2'. Muy emocionado, el de Calatayud ha entrado en plató y se ha reencontrado con sus compañeros. "No considero que haya perdido, creo que es muy difícil entrar y es un mérito haber quedado tercero. No lo puedo considerar una derrota porque sería echar por tierra a toda la gente que me ha apoyado, porque no es fácil aguantarme y les debo el ser tercero", ha dicho.