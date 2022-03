Adrián y Marta, entre abrazos y caricias, se plantean tener algo dentro de 'Secret Story': "Hay una atracción. Si tiene que pasar algo, que pase"

Adrián reconoce que su idea inicial era no tener nada dentro del reality

Desde que Virginia fue expulsada de 'Secret Story' la relación de Adrián y Marta avanza a pasos agigantados. Durante la noche de este lunes, los dos concursantes, entre abrazos y caricias, han hablado de una posible relación.

Adri, sin tapujos, habla con Marta de una posible relación sentimental: "He dicho en el cubo que si tiene que pasar, que pase". El concursante explica que se va a dejar llevar y hacer lo que le nazca. Ella piensa de la misma manera y se muestra partidaria de no hablar del tema y simplemente fluir.

Adrián:"Aquí nadie habla de amor. Aquí hay una atracción y punto y final"

Adri y Marta han repasado las cosas que dijo Virginia sobre los sentimientos de la hacia su compañero. "Ni que yo estuviera loca por tus huesos", protesta. "Aquí nadie habla de amor. Aquí hay una atracción y punto y final... Ya he dicho en el cubo que no tenemos sentimientos ni ella ni yo", reacciona él. "Yo no tengo nada esquematizado... No me da la cabeza ni para pensar", concluye Marta.

Adrián reconoce que su idea inicial era no tener nada dentro del reality

Adrián comenta que su idea inicial era no tener nada dentro de la 'casa de los secretos' y dejarlo todo para fuera. Ahora piensa que si se diera la situación de que Marta quisiera tener algo allí, igual a él le cambiaba el chip. Además, reconoce que a raíz de la intervención de Virginia se están planteando estas cuestiones.

Adrián también habla de que sería algo complicado llegar a un 'edredoning' por lo que supondría para sus respectivas familias. Sin embargo, dar un primer paso y no seguir adelante cree que también sería complicado: "Cruzar la primera puerta del beso para luego no hacer nada más...".

El cara a cara de Marta y Virginia por su relación con Adrián: "Preferí quitarme de en medio"

Marta y Virginia se han convertido en un apoyo fundamental la una para la otra en 'La casa de los secretos'. Sin embargo, hay algo que las distancia. El amor de Adrián. Las dos concursantes se sienten muy atraídas por el de Calatayud y en muchas situaciones se han sentido incómodas en este triángulo amoroso. El programa ha enseñado a las nominadas imágenes en las que ambas hablaban del tema.

"Por cómo eres y demás pienso de verdad que te gusta de verdad Adri pero que no lo dirías. Hacía ya un par de semanas que me notaba incómoda de lo que yo hacía, no por ti, sentía que me estaba metiendo en medio de algo, y yo solo siento por él atracción, para mí es un amigo", le aclaraba Virginia a su amiga.

"Nuestra relación podría haber ido a mucho más, pero yo sentía que había una barrera y yo le dije a Adri que me quite de en medio porque me valía mucho más mi amistad contigo", insistía la gaditana.