Alatzne, Rafa, Álvaro y Carmen formaban un cuarteto inseparable

Alatzne y Rafa han roto su amistad

La concursante ha nominado a su compañero con tres puntos

Alatzne, Rafa, Álvaro y Carmen formaban la alianza más estable de 'La casa de los secretos'. Sin embargo, en las últimas horas todo ha cambiado en la casa más vigilada de España. Alatzne y Rafa han roto a su amistad, hasta tal punto que la sanitaria nominó al fontanero con tres puntos en la última gala.

En la cocina, la concursante se ha explayado con Adrián y Marta y ha explicado cómo se siente. "Creo que lo que me ha pasado es por confiar, yo soy súper confiada y eso no lo puedo cambiar. Con Rafa me he dado una hostia de realidad, pero casi tengo que darle las gracias porque ha sido un reflejo de la realidad de mi vida", comienza reflexionando.

"Creía que ya no tenía miedo y no tenía miedo porque he estado en un entorno en el que no he sacado la cabeza. Me siento súper despreciada, ni una explicación y encima las mentiras que está contando. Yo estoy tranquila conmigo, pero no lo entiendo. Si me dice me has hecho esto, puedo tener una explicación, pero ni si quiera quiere tener una conversación", lamenta.

La participante no tiene ni idea de por qué Rafa se ha separado de ella. "Me ha dicho que no me tiene rabia ni nada, que simplemente no tiene ganas de hablar conmigo. Dice que en la calle también le ha pasado tener mucha química con alguien y que de repente se le pasa", cuenta.

"No entiendo el por qué. No me tiene que dar ninguna explicación, pero me gustaría. No voy a perseguirle por la casa, me siento muy humillada. No voy a ir más donde él. Pero yo a un amigo si pensara eso de él se lo hubiera dicho de otras forma", asegura Alatz.

