Alatzne 'rompe' definitivamente con Rafa y le nomina con tres puntos: "He sido su amiga y me ha fallado"

Los concursantes se han vuelto a enfrentar a las nominaciones. Después de la expulsión de Alberto por decisión de la audiencia, la entrada de Nagore Robles a 'La casa de los secretos 2' ha tenido un papel clave antes del momento.

Junto con Virginia, las 'reinas' de la casa han dividido a los concursantes en dos grupos: nobles y vasallos. Los primeros nominarían en secreto mientras que los segundos, lo harían a la cara (además de tener que servir estos días a los nobles).

Por otra parte, Brenda y Nissy estaban nominadas automáticamente tras recibir una sanción disciplinaria por haber traspasado los límites en una discusión.

Kenny: "Un punto para Carmen porque no hemos tenido mucha relación. Aunque a partir de esta semana nos estamos llevando bien, así que creo que es por descarte porque con el resto de compañeros me llevo bien. Dos puntos para Álvaro porque al principio cuando llegó aquí tenía una perspectiva negativa de él. Luego positiva. Pero con el paso del tiempo ha demostrado que es como antes. Tres para Rafa porque pienso que es una de las personas en la casa que desde hace atrás hace la convivencia mala, ya sea por chismes o cosas que no dice a la cara. Tampoco hay mucha afinidad".

Cora: "Un punto para Carmen. Con Alatzne he descubierto que poco a poco vamos hablando más. Con Carmen bien pero quizás no tengo tantas conversaciones. Dos puntos para Rafa porque a pesar de que la convivencia... de hecho siempre le busco yo para hablar. Él nunca me busca. Si hemos tenido relación siempre es sido por mí. Le veo que no es claro, siempre le veo por detrás. Tres puntos para Álvaro porque le veo más jugador que persona, aunque es lícito. No me gusta su forma de interactuar a veces y ayer quiso buscar una discusión sin ton ni son".

Colchero: "Un punto se lo voy a dar, aunque es el que más me cuesta, a Alatzne porque al principio no tuve tanto contacto con ella y con el resto tuve más. Dos puntos a Rafa porque es con la persona que no tengo ningún tipo de afinidad. No hablo nada con él en la casa. Siempre le he dicho que va por detrás y no es natural. A Álvaro le doy tres puntos porque al principio cuando entró no le soportaba. Hubo un tiempo en que dije 'el chaval parece bueno' pero luego me he dado cuenta de que no".

Carlos: "Mis nominaciones van a ser un poco dirigidas a los jugadores más fuertes. Desgraciadamente le tengo que dar un punto a Carmen porque al resto de mis compañeros no se los quiero dar. Dos puntos a Álvaro porque la parte de supervillano no me gusta y porque ayer te bebiste mi leche. Y tres puntos para Rafa porque a mí personalmente no me está aportando nada a la convivencia".

Carmen: "Un punto a Kenny por afinidad, no tenemos apenas trato. Hablamos poco. A Cora dos, no es por darle, es porque tenemos poca afinidad. Charlamos y estamos más involucradas en tener esa afinidad pero no la tenemos. Y tres a Laila porque sí, se me antoja".

Alatzne: "Uno se lo voy a dar a Álvaro porque estoy desorientada con él. No sé si me quiere o me vacila. Dos a Laila porque es una manipuladora que lo único que está intentando en esta casa es dejarme fuera de cualquier grupo. Y tres se lo doy a Rafa porque yo he sido su amiga y me ha fallado. Y encima está intentando alejarme de la casa y meterme en conflictos para mantenerme al margen de todo. Me parece que es muy listo. Pienso cosas muy diferentes a las que pensaba de él".

Adrián: "Con uno por puro descarte a Laila. A Carmen y Alatzne no las quiero tocar y al resto tampoco. Dos se los voy a dar a Álvaro porque mi relación con él sigue siendo nula y ha tenido varios gestos esta semana que dejan mucho que desear. Y tres a Rafa porque la cosa no ha mejorado esta semana e incluso ha ido a peor. Su comportamiento con Alatzne y Carmen también me parece lamentable".

Marta: "Uno para Álvaro porque a pesar de que cuando hablo con él yo parece que lo entiendo y empatizo luego pero veo cosas que no entiendo. Dos para Laila porque no termino de ver lo que hay. No sé si es por Nissy o no pero mi intuición me dice que lo haga. Y tres a Rafa porque esta semana me tiene muy desconcertada".

Álvaro: "Un punto para Virginia porque aunque tengamos buena relación dentro de la casa es una persona que para mí pasa desapercibida. No he conseguido conectar con ella. Dos puntos para Adrián porque me parece una persona irascible cuando se enfada. Lo exterioriza golpeando cosas y que sea su late motiv no me parece adecuado. Y tres para Kenny, no tenía pensado dárselo pero después de lo ocurrido hace dos horas me he encontrado una persona autoritaria que cuando quiere hablar directamente gesticula y para la conversación para tomar él la palabra. Y ha forzado a Rafa a hablar un tema que lo tenía como propio durante 15 minutos y aludiendo a conceptos como la hombría que tilda para mí de conceptos machistas".

Virginia: "Un punto voy a votar a Laila. No estoy entendiendo algunos movimientos suyos y digamos que me rechina algunas cosas que veo en ella. Con dos puntos a Álvaro porque aunque me cambio la opinión de él, me transmitió cosas bonitas pero de repente tengo la mosca detrás de la oreja y creo que está jugando bastante. Y tres puntos a Rafa porque creo que es el jugador número uno y no me gusta lo que estoy viendo de él".

Rafa: "Un punto a Kenny por mueble. Dos puntos a Marta por mueble. Y tres puntos a Adrián por mueble".

Brenda, Nissy, Laila, Rafa, Álvaro, Kenny y Adrián, nominados