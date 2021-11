Alba Carrillo pide la expulsión de Isabel Rábago: "Que se vaya ese mueble y se queden los tres repescados"

La posibilidad de que que Lucía Pariente regrese como repescada a 'La Casa de los Secretos' ha hecho que Alba Carrillo no se esconda y deje por escrito en sus redes sociales lo poco que le está gustando el paso de la periodista por el reality.

Aunque Isabel Rábago no está nominada y este jueves no podrá convertirse en la siguiente expulsada, Alba Carrillo ha hecho públicos su deseos de que la periodista deje el concurso.

"Que se salven los tres repescados y se vaya el mueble caro que se apellida Rábago. Le duele mucho lo suyo, pero lo que dice ella no se acuerda. No me creo nada", ha publicado Alba Carrillo en su Twitter personal.