Carmen llega al plató para explicarse tras su expulsión disciplinaria y se enfrenta a Nissy: "Provocas muchísimo"

Carmen se ha mostrado arrepentida con su acto y ha dado sus disculpas tanto al programa, incluida a su compañera Laila: "No eran formas y ya está". "Me he visto involucrada en continuas provocaciones que a mí me han sobrepasado", ha explicado ella. Además, se ha mostrado sorprendida al ver a Rafa en imágenes diciendo que todo está propiciado por los celos de su compañera.