Carmen ha tenido la oportunidad de entrar a plató para explicarse en todo lo que ha sucedido y ha dado sus disculpas tanto al programa, incluida a su compañera Laila: "No eran formas y ya está". El programa ha mostrado las imágenes de todo lo que sucedido durante las últimas horas para llegar hasta la expulsión de la concursante.

"Has hecho algo que ha sentenciado tu concurso" , ha dicho Toñi Moreno antes de mostrar las imágenes que han hecho que Carmen tenga que abandonar la casa de Guadalix por decisión del programa. La bronca continúa entre ellas en la cocina, en un tono alto entre ellas, pero Carmen decide coger el grifo de la cocina y mojar a su compañera, algo que cabrea mucho a Laila, que termina hecha un mar de lágrimas y que hace posicionarse a Rafa: "Esto me parece fatal".

La expulsada, tras ver las imágenes, ha dado su visión de todo lo sucedido y explica el por qué de todo esto: "Me he visto involucrada en continuas provocaciones que a mí me han sobrepasado". Además, se ha mostrado sorprendida al ver a Rafa en imágenes diciendo que todo está propiciado por los celos de su compañera.