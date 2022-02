Carmen y las mellizas hacen saltar la paz por los aires en 'La casa de los secretos' por su amistad con Rafa

Más tarde Carmen reprochaba a Rafa no ser sincero delante de las gemelas. "Dijiste que no te fiabas de ellas", le aseguraba ella. "¿Cuando dicen que soy una clasista por qué te quedas callado?", le recriminaba. "Porque hoy estaba cansado y medio dormido y no me apetece entrar al trapo", explicaba él. "Pues entonces no necesito que me defiendas, pero tampoco me pidas que me calle", zanjaba Carmen.