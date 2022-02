Tener un descanso que no es el adecuado afecta a nuestra salud, igual que no comer bien o llevar una vida más sedentaria. Ya sea por no tener un buen hábito de rutinas o la falta de tiempo, el descanso siempre se ve afectado y suele ser insuficiente. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay casi tres millones de personas que dicen dormir menos de seis horas diarias, cuando lo recomendado para los adultos son entre siete u ocho horas por noche para tener una buena salud y funcionamiento mental.