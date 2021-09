Los concursantes comparten confidencias y se conocen más en la comodidad de sus habitaciones

Emmy se ha sincerado con Luca a solas en la habitación en 'Secret Story'. Él la notaba rara, quería saber si había hecho algo que le hubiera molestado y ella le ha confesado que hay algo que no le cuadra en su actitud y es que no sabe si dar un paso adelante para seguir conociéndole porque se siente en medio de lo que pueda haber entre el italiano y Cristina.

“No sé en qué sitio estoy, si soy segundo o primer plato, no quiero tontear”, se quejaba Emmy Luca no estaba seguro de entenderla bien: “Yo no estoy tonteando, antes de decir si te gusta una persona o no, tienes que conocerla, tienes que hacerle preguntas y estar tiempo con esa persona”.