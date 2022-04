Cora, sobre Marta: "No la veo clara, no vamos a ser amigas fuera"

Los defensores de los concursantes ya han abandonado la casa de 'Secret Story'. Una de las despedidas más incómodas ha sido la de Cora y Marta. La catalana quiere que gane su amigo Adrián, pero no muestra ningún tipo de apoyo hacia su novia, Marta, ya que prefiere que quede en último lugar.

Marta y Cora se han dicho adiós de una manera muy fría. Cora asegura que: "Marta no es clara". Además, no cree que pueda mantener una relación de amistad fuera con ella. Por su parte, Marta no tiene ningún problema con ella, aunque sí que ha notado que las cosas no están bien entre ellas.

La mala relación de Cora y Marta

La relación entre las concursantes no es buena. Cora acusa a Marta de no ser sincera: "Virginia no decía nada fuera de lo normal, te gustaba Adri y estabas mintiendo".

Adrián, por su parte, está en medio de las dos. Cora asegura que "Marta se siente incómoda cuando ella pasa tiempo con Adri". Por lo que ella también se siente incómoda en esa situación.