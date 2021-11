Cristina Porta se pronuncia sobre su situación con Miguel Frigenti: "Me duele mucho"

"Si viene Miguel, ¿cómo actúo? A ver si le voy a dar un abrazo y me va a hacer la cobra", le pregunta Cristina Porta a su compañero Luis Rollán. La periodista no deja de darle vueltas al tema y termina desahogándose con Luca Onestini en el cubo sobre las actuaciones que ha tenido Adara con el tema de Miguel y ella: "En un conflicto, entiendo que él tendrá una opinión, no sé cuál es, pero si la madre dice: 'Frigenti está contigo' es lo mismo que decir: 'Frigenti no está con Cristina".