Canales Rivera, en su último cubo, antes de saber si abandonaba o no la casa de Guadalix, entre muchos otros temas también ha hablado de su relación con ella: "Para mi la sorpresa ha sido que me parece una chica entrañable, supercorrecta, con muchas ganas de hacer cosas y, al final, estamos creando un vínculo especial. Ella pertenece a ese grupo y hasta el momento no me arrepiento de nada de lo que haya hecho". Además, asegura que tienen "una conversación pendiente" que "quedará en la calle".