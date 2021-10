Luis Rollán, Isabel Rábago y Luca han gastado una broma de Halloween a Cynthia. Los tres concursantes han cogido un peluche del programa al que Cynthia tenía mucho cariño y lo han 'asesinado'. “Esta señora va ahora por toda la casa con un oso del año de la polca. Antes iba con una oveja que no tiene ningún sentido sentimental para ella, fue un peluche que nos pusisteis en una prueba. Se adueño de ella y no se separaba. Halloween is coming”, ha explicado Luis en El Cubo.