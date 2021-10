El mensaje de Rodri Fuertes para Adara, que termina en una petición de hora sin cámaras

Jorge Javier desvela que ha recibido un mensaje de Rodri

Pilu, la tía de Adara, sobre la relación de Rodri y su sobrina: "Cada uno tiene una necesidad"

Rodri Fuertes está siendo un nombre muy repetido en 'La casa de los secretos'. Adara no para de pensar en el que, hasta ahora, es su expareja, algo que no le deja estar al cien por cien en el concurso y por ello, él ha querido llamarla en directo y mandarle un mensaje y ella, incluso, ha terminado pidiendo una hora sin cámaras para poder hablar con él.

Rodri le manda un mensaje a Adara y ella sigue haciéndose muchas preguntas

Adara no quedó del todo satisfecha con las noticias que ha recibido de Rodri, y es que no tiene clara la posición que su ex tiene de su relación, algo que según cuentan sus allegados, no está haciendo pasar un buen momento al que viviera en la casa de Guadalix y que hizo a Jorge Javier reflexionar con la concursante y aconsejarla.

El mensaje de Rodri a Jorge Javier

Jorge Javier, tras esto, ha querido tirar una lanza a favor de Rodri: "Tengo que decir que, después de que la semana pasada dijera que los hombres heterosexuales son muy primarios, me envió un mensaje Rodri". Asegurando que ha comprendido lo que piensa y le dijo el ex de Adara: "Lo he leído por encima y entendí lo me decía".

Pilu, la tía de Adara, sobre la relación de su sobrina y Rodri: "No están coincidiendo en el tiempo"