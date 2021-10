Dani, de 'Gemeliers' coge la llamada misteriosa y se enfrenta al "juego de los adjetivos"

El cantante se define y tiene que escuchar cómo le ven los demás

Las bonitas palabras de Jesús a su hermano: "Eres mi mejor amigo"

La llamada misteriosa ha vuelto a sonar en 'La casa de los secretos' y Dani, de 'Gemeliers' ha sido el más rápido en contestar y por ello, se ha enfrentado al "juego de los adjetivos" en el que él se ha tenido que definir con tres adjetivos que le definan, algo que también han tenido que hacer sus compañeros.

Dani se ha definido como "trabajador" porque desde muy pequeño ha luchado por sus objetivos, también como "intenso" en cuanto a todo: trabajo, peleas, cosas que ve injustas y en mucho más. Y por último como "afortunado" por todo lo que tiene, ha conseguido y por la educación que le han dado sus padres.

Los reproches entre Isabel Rábago y el cantante

Sus compañeros también han tenido su momento para definirle. La primera ha sido Isabel Rábago, que cree que es "organizado y trabajador" en la casa y "calculador" porque nunca deja de estar jugando, no se le olvida que está en un juego. Algo que no ha gustado mucho al cantante, que cree que la periodista le dice esto por sus encontronazos con su hermano y que les ha metido en un mismo saco. Esto ha terminado en los reproches de ambos porque los hermanos ganaron la esfera de Isabel, aunque ella asegura que eso no le ha molestado.

Los compañeros argumentan los tres adjetivos de Dani

Cynthia afirma que le ve "fantasioso" porque le encantan las historias que se inventa tan bonitas. "Afortunado" por su trayectoria y "capaz" porque ha podido cantar con cuatro años, cocinar y muchas otras cosas, que le hacen ser capaz de todo. Luis Rollán asegura que le parece muy "divertido y generoso" porque estaba entre ambas. "Trabajador" porque desde muy pequeñito lo ha hecho. Además, "valiente" porque seguir en el mundo de la música con la misma ilusión que empezó hay que serlo y por haberse atrevido a estar en un programa de televisión donde 24 horas te muestras como eres.

Emmy Russ ha escogido "generoso" porque cree que es una persona que deja su último trozo de pan a una persona, en vez de comérselo él. "Pesado" porque le escucho 10 horas al día cantar y no siempre me apetece y "organizado" porque con 22 años tiene muy claras sus cosas. Luca Onestini ha escrito "sensible", además de "vanidoso" y "divertido" porque se ríe mucho con él. Adara le define como "trabajador" porque cocina para todos, también como un poco "negativo" porque se toma todo muy a la tremenda y "simpático" porque es muy divertido y se lo pasa muy bien con él.

Sandra Pica le considera "capaz" por todo lo conseguido, "afortunado" porque se lo ha trabajado y "persistente" que es lo que le hace ser tan afortunado". Canales Rivera cree que es "atrevido" porque lo que piensa lo hace, "capaz" por lo que ha hecho hasta el día de hoy y "afortunado" por la relación y la suerte de tener a su hermano. Lucía Pariente le ve como "valiente" ante la vida de la casa, bastante "capaz" por constante y es una persona "débil" a nivel afectivo con su familia y su pareja. Y por último, Julen, que le ve como "practico" que engloba muchas cosas buenas. También "simpático" porque empatiza mucho con los demás y "calculador" porque juegan en la casa.

Dani le pide perdón a Cristina Porta por los adjetivos con los que le definió a ella

Cristina Porta ha recordado que podría poner tres adjetivos malos como hicieron los hermanos con ella, pero sin embargo no lo ha hecho aunque le dolió. La periodista ha elegido "simpatico" porque te ries todo el rato y es la alegría, me gusta tenerle cerca. "Capaz" porque es increíble lo que han hecho desde pequeños y "vanidoso" porque su vida no es algo normal, hablan a veces de cosas materiales con normalidad y a mí me llama la atención. Dani ha aprovechado para pedirle disculpas a su compañera porque se ha "cerrado un poco en banda a la hora de desvincularla de los problemas de Miguel" y ahora que le está conociendo mejor "escribiría cosas distintas".

Las bonitas palabras de Jesús, de 'Gemeliers', a su hermano