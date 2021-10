Luca desmiente haber dicho que tendría algo con Cristina, pero no cierra las puertas: "Nunca se sabe"

Luca ha sido el primero en responder a sus preguntas, que estaban referidas a la relación que mantiene con Cristina Porta. "¿Por qué disimulas tus sentimientos hacia Cristina si dijiste que tendrías algo con ella fuera de la casa?", le preguntaban al hermano de Gianmarco. "Yo no he dicho esto. Yo con Cristina me llevo muy bien y por eso pasamos mucho tiempo juntos. Nunca se sabe, pero yo eso no lo he dicho", ha respondido tajantemente el concursante.