Elena rompe a llorar tras ser expulsada y escuchar un mensaje de su madre: "Tenía miedo de su reacción"

La audiencia ya ha decidido. Tras la salvación de Alatzne, el público ha querido que Elena ha sido la segunda expulsada de 'La casa de los secretos' . "Ya lo sabía, visto lo visto que habían salido tres personas del mismo grupo sabía que iba a ser yo. Estar aquí ha sido un regalo, he vivido mis tres semanas muy intensamente. Me da pena por Alberto", se sinceraba la sevillana.

"Ha despertado una parte de mí que estaba muy muerta. Cuando llegué aquí no me fiaba de nadie ni de nada. No me esperaba que surgiese nada en la casas, y menos durante las primeras semanas", cuenta la expulsada. Elena ha confesado que lo que más miedo le da es la reacción de su familia.