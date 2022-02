16.00 - 0:00 Rafa ya no puede esquivar a Nissy

16:29 H Cocinando y comenzando los estilismos

En la cocina Carlos está quejándose de dolor de cabeza mientras Virginia hace la comida y Carmen y Colchero friegan platos juntos, Adrián pesa patatas, que hay que dividir y Marta ayuda con la cocina.

La mayor preocupación sobre el trabajo de la obra de esta mañana ha sido que Rafa está superado y cree que no puede trabajar con Nissy. Ella ha insistido en que una criada no puede ser la protagonista de una telenovela y no se que telenovelas ha visto ella pero hay tantos ejemplos que se me agolpan en la cabeza.

El conflicto es que si los guionistas hacen una trama y los actores no lo siguen no puede avanzar. Carlos tiene dolores de cabeza preventivos con la que le espera que es el director.

En la nave están ya viendo los trajes y Carlos eligiendo aunque ya están derrotados con que les va a salir fatal por que es un caos de producción.