¡Buenos días! En 'La casa de los secretos' se están viviendo momento muy tensos otra vez. Las discusiones no cesan y el grupo mayoritario cada vez se va haciendo más grande. Tras la acogida a Alatzne, ahora es Carmen la que ha movido ficha y le ha dejado claro que con ellos se siente mucho mejor porque con Rafa y Álvaro empieza a aburrirse. Además, el acercamiento de Laila a Rafa no le hace ninguna gracia. Parece que no sale del bucle con ella y quiere a toda costa separarla de Rafa.

Laila que además también tiene problemas con su hermana Nissy. Todo comenzó por un trozo de pan pero terminó con Nissy llorando y muy enfadada porque asegura que su hermana no la quiere y que su discusión fue para favorecer a su expulsión. Pero con ellas ya se sabe, tan pronto discuten como que se aman, así que parece que la cosa vuelve a estar calmada.

Y para calma y amor, la del grupito grande. Brenda y Adri están nominados junto con Nissy y ayer decidieron hacer una pequeña ceremonia de despedida y decirse todo lo que sienten por su ya amigos Carlos, Colchero, Marta, Cora, Carlos y Virginia. Como era de esperar, el bonito momento acabó con todos emocionados por las emotivas palabras que se dedicaron.

Y con este ambiente, nos conectamos al 24 horas para ver cómo amanece la casa.