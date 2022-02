16.00 - 0:00 Preparándose para la Gala entre escena y escena

17:08 H No se come tranquilo en esta casa

En la lectura de escenas, como no es para menos, Nissy protesta y dice que no ve nada de protagonismo en su papel. No ve evolución en su personaje y Álvaro le cuenta que tienen un capítulo de dos minutos en los que tienen que salir todos los concursantes. Pasan todos de sus quejas, literalmente y se preparan para comer. Ella dice que no va a hacer nada, ni comer ni actuar. Sigue maquillándose y ni Álvaro le intenta apaciguar.

Carmen comenta que está cansada de no hacer nada y que se pondrá con la máquina de andar y que es la inactividad lo que le tiene baja de moral.

Empiezan a entrar al trapo el resto de los concursantes y Carlos, director, responde por alusiones. Nissy insiste en que puede salir más pero que solo se queja en la obra. Y limpia como chacha. Quiere todo su arco y evolución de personaje en los tres primeros minutos.

Grita hasta Colchero y le dice que le han explicado doce veces, uno por concursante, que es imposible hacerle El Señor de los Anillos en dos minutos y que están en la presentación de la historia.

Adrián protesta que comen con gritos "cada puto día". "Y palabrotas también" dice Nissy.

Se van corriendo a los ensayos con las lentejas a medias.