16.00 - 0:00 Se cierran posiciones entre los cuatro finalistas

17:28 H Sandra analiza la casa tras las expulsiones de mañana.

Termina la prueba de los tacones. "Gracias rey", le dice Dani a la voz por que no se lo pasa muy bien por las limitaciones de la prueba.

Jesús va al salón y planea una siesta en vez de hacer pulseras. Dani sigue con Sandra y se pone con ella y las manualidades.

Hablan de que pasará si se va ella o Luis. Sandra dice que ellos si que lo van a notar. Si se va ella, Cris y Luca no van a sentirlo, pero si se va Luis lo sentirán todos. Gran análisis de la situación Sandra, lo has clavado.

Dani le susurra a Sandra que esté atenta por si suena el teléfono para salvarse. Ella dice que no dicen su nombre pero le aconsejan aún así que esté viva.



Mientras, comen Luca y Cristina con Luis de su amiga y de cómo va a llevarles a los locales más top en Marbella cuando estén fuera.