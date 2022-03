16.00 - 0:00 Una casa de puercos

19:29 H No me jodas Cora

En el cuarto de las flores ha entrado Cora y Belén y se ha reído por que la cabeza le llega a Rafa a lo alto del disfraz y él dice que parece Doña Herminia cuando le hicieron la permanente y se lio a sartenazos.

Dice Cora que ella siempre ha nominado por su cuenta y Rafa le dice que no le joda que han salido siempre los cuatro mismos a la palestra y que lo han pactado desde siempre. Para no salir nominados lo tenían clarísimo.

Cora dice que no, pero hemos escuchado al grupo mayoritario decirse las votaciones unos a otros desde la segunda semana. O antes.



Belén le pregunta a Rafa si sabe a quién nominar pero que no lo diga. Rafa lo dice y es su mueble de tres patas que se tambalea.

Marta está hundida en la cocina escuchando la charla animada del cuarto y Adrián dice que cree que se irá Laila pero que le encantaría que saliera Rafa. No sorprende mucho.

Está picada ella con las acusaciones de parón y pasividad.