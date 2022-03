¡Buenos días! Ahora que Rafa se ha quedado solo sin Carmen, cree que la casa es un rollo y se ha unido mucho más a Laila y a Álvaro. El fontanero piensa que la casa está muy aburrida y que si se va él o Laila, será mucho peor. Estas palabras le hicieron enfrentarse al resto de la casa con quien, además, no mantiene muy buena relación. Tuvo varias discusiones con Marta, Adri, Colchero, Cora... y no llegaron a ningún entendimiento. El fontanero teme que se vaya su amiga del alma Laila porque no quiere más días de bajón en la casa.

Quienes están en su mejor momento son Adri y Marta. Parece que cada día que pasa se están enganchando más el uno del otro y eso les da un poco de vértigo. Aún así, Adri siente cierta curiosidad por hacer edredoning y está muy lanzado en el tema, pero Marta pone un poco más el freno. Eso sí, parece que fuera intentarían seguir con esta relación sin etiquetas.

Nos conectamos al 24 horas que hay una prueba que superar y mucho de lo que hablar. ¡Vamos!

09:12 H Silencio Seguimos, ahora sí, con la casa en silencio y todos dormidos. No han cambiado ni de postura, con eso os lo digo todo. Así que nada, seguiremos esperando a que los chicos decidan comenzar el día. O Belén, que ya sabemos que madruga más que ellos. 08:05 H ¡Buenos días! ¡Buenos días a todes! La casa está muy tranquilita y con los chicos durmiendo plácidamente. Diría que están en silencio pero alguna que otra respiración fuerte se oye por ahí. Parece que ha habido movimiento de camas otra vez y algo me dice que el trío se ha vuelto a separar del grupo grande y están durmiendo en la habitación que parecía ya olvidada. No sé si Rafa habrá accedido a dormir ahí porque le daba sentimiento desde que Carmen no está. En la otra sigue todo igual pero con la compañía de Belén Esteban, que desde que entró duermen con ellos en la casa.