18:40 H Frigenti y yo

Frigenti y Cristina ya están en pleno programa, el título en el título de estos párrafos. Frigenti entrevista a Bigote. La pregunta es qué opina de los triomios, las relaciones abiertas y el poliamor. Bigote responde que nanay, que a él eso no le va. Dani y Luca se muestran abiertos, en el sentido de que no están en contra. Pero a la hora de practicar también nanay, que a ellos no les va. "Eso es porque no sabéis separar el sexo del amor", amonesta Frigenti. Luca lo que quiere saber es porqué Cristina no ha contestado. "Es nuestra invitada de honor", responde Frigenti."Luego va a contestar a todo". Cristina opina que si las dos cosas van juntas, el sexo es mejor. Y a preguntas muy personales sabe como contestar sin contestar. Pero a Bigote no se le pasa una. "Eso es mentira, tú eres un volcán".