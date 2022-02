19:17 H De una pasamos a otra

Marta abandona a Adrián y va al salón. "¿Qué ha pasado, que he oído gritos fuertes?", pregunta. "Pues que hemos intentado arreglarlo y ha salido peor", contesta Álvaro. Añade que le han dicho una cosa que él considera que no es verdad "y luego han pasado más cosas". Marta le dice que al menos han intentado arreglarlo, que eso es bueno. Y Rafa que "yo ya te he dicho que siempre que intentéis hablar, va a pasar eso".

Laila se levanta de la cama. Protesta y le dice a su hermana que mañana le va a despertar ella con cazuelas "a ver si te gusta". Nissy le asegura que eso no va a poder ser, porque Laila se levanta la última. "Te has metido en un papel que no sé cuál es", le dice Laila.