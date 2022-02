Buenas tardes amigos. Muchos amagos de carpeta que no terminan de concretarse en la casa de los secretos. Rafa y Carmen han protagonizado durante varios días una relación que apuntaba a un romance: manitas, abrazos, olfateo del cabello, conversaciones bajo la misma manta y celos por Laila. Todos los caminos conducían a Roma, pero durante los últimos días Carmen ha puesto una barrera que parece insalvable. Remarca de manera muy tajante que no le gusta Rafa y que le atraen otras personas de la casa más que él. Por otro lado, Virginia también se ha propuesto tener algo con Adri, pero aparte del tonteo, el profesor no parece por la labor de cruzar esa línea. Por si fuera, poco la chica teñida encuentra competencia en Marta, que se pasa el día pegada a Adri. Con este panorama, vamos al lío.

19:21 H Isa Pi, con dotes de actriz Isa Pi está como pez en el agua en el escenario. La invitada se desenvuelve con mucha naturalidad en los ensayos. 19:04 H Colchero le regala los oídos a Carmen Carmen se pone un vestido sexi para los ensayos. "¡Qué guapa copón! Se ha puesto así porque hoy le toca ligar conmigo en la obra", reacciona Colchero. 18:42 H Alatzne se pone nerviosa con los besos de Rafa Están ensayando una escena en la que Rafa tiene que besar a Alatzne desde su mano hasta su hombro y después darle un pico. Marta dice que pueden cancelar lo del pico, pero Rafa no está por la labor: "A mí me parece bien lo del pico". Quedan en no darse el pico durante los ensayos y dejarlo para el estreno. A pesar de todo, Alatzne se pone nerviosa con los besos por el brazo y le entra, otra vez, la risa floja. 18:31 H "Si te va a dar la risa, no se puede" Alatzne está con la risa floja antes de ensayar y Rafa le hace una advertencia: "Si te va a dar la risa, no se puede". La sanitaria responde que no es culpa suya: "Estás haciendo cosas para que me dé la risa. Lo haces a posta", responde desternillándose. 18:23 H "Voy de policía" Rafa se viste para la prueba y se pone un traje setentero muy llamativo tipo Fiebre en el sábado noche. "Voy de policía", suelta. Imaginación al poder. 18:05 H "Está entre Marta y Virginia" Laila comenta con Cora y Colchero su pronóstico de cara a la próxima expulsión: "Yo creo que está entre Marta y Virginia", vaticina.