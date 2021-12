19:31 H Mano a mano

Luis aparece en el baño. Dice que se tumba, pero que no se llega a dormir. Al menos no en condiciones. Que se pone a pensar y se queda dormido, pero se despierta y se vuelve a poner a pensar. Y en una de esas se ha despertado y no sabía ni dónde estaba. Creen que es por el calor que hace en la habitación.

Cristina se peina mientras charla con Luis. Hablan de cosas que harían fuera. O que comerían. Cristina echa de menos los yogures. Luis dice que está comiendo cosas que nunca comía, como los cereales o el cacao.