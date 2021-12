Sandra Pica y Julen han sido los primeros en enfrentarse a la decisión . Ella quería ponerse en el lugar de nominado, pero Julen ha evitado continuamente que cruzase la línea dejándola en la parte azul, la inmunidad. "Déjame que rectifique", le ha dicho él por no haberla salvado en la pasado nominación, aunque eso no le servía del todo a ella: "Me voy a sentir mal". J ulen ha sido claro y ha asegurado que él es el que se expone a la decisión de la audiencia .

Cristina le ha agradecido el gesto a su compañero y ha explicado lo sucedido: "Debería estar contenta, pero no y también es verdad que me quedo tranquila, Luca ha estado muchas veces nominado, pero he visto en los porcentajes que hay mucha gente que le quiere, quiero pensar que no peligra". Palabras que han enfadado al italiano: "No has entendido nada".