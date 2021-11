Pues aquí, de domingo. Antes de entrar en faena os cuento un poquito. La mañana ha estado tranquila. En apariencia. Sin embargo hay pequeñas líneas dibujándose. Jesús ha perdido su rosario y ha desmontado media casa desde anoche para encontrarlo. Sin resultado. Cristina y Sandra han encontrado un punto de unión, aunque no lo han hablado entre sí. Luis ha hecho el trabajo del intermediario. Resulta que los gemelos no friegan sus platos y eso les supone a ellas dos un extra que no les hace ninguna gracia. Además, Cynthia se ha ofendido porque Isabel la ha imitado como si fuera cleptómana. Se ha pasado el día en pijama y mayormente en horizontal. Isabel dice que no entiende su comportamiento. O no reconoce la ofensa. Prueba de ello es que para decir que Cynthia está ofendida, Isabel usa el diminutivo "ofendidita". Pero que no bromeen con su apellido. Veremos cómo avanza la cosa esta tarde.

En otro orden de cosas, esta noche empieza la repesca. Los cinco candidatos entrarán a la casa y sólo tres de ellos se quedarán de momento. Pasarán unos días en la habitación blanca hasta que se decida quién es el repescado final. La elección es vuestra. Esta noche vemos más en ‘Secret Story: la casa de los secretos’.

Dicho esto, vamos a la casa.