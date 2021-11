Julen: Un punto a Isabel Rábago . Dos puntos a Cristina porque me gusta la gente humilde y ella no lo es. Y tres puntos van para Cynthia porque me parece una mosca cojonera que lo que hace es calentar a las personas que tiene alrededor.

Cynthia: Un punto para Luis, por descarte. Dos puntos para Julen y tres para Sandra porque no me gustan que me sentencien por cosas que no saben el fondo del asunto.