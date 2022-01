00:39 H Ser un grupo

Me está apeteciendo a mí un bocata de chorizo. En cuanto me acabe el café. No digo más. Alatzne cree que cuando la salvaron a ella, no la salvaron a ella en particular, sino a ella por pertenecer a un grupo. Es decir, cree que gusta el grupo como grupo y que el público va a intentar mantenerlo unido. Y por eso creen (y dicen que Elena también lo cree), que ese porcentaje del 80% es de Elena. Que la están votando "por lo que te hizo a ti, y a ti, y a mí", dice Alatzne.

Luego Álvaro vuelve al vacile a Carmen: "entonces no quieres hacer las pruebas conmigo". "Que sí", protesta Carmen alargando mucho la i. "Pues tendrás que pedírmelo", Álvaro juguetón. Y Carmen, que por algún motivo no consigue pillar que están de broma, vuelve explicar que ella sólo quiere rotar. Que no es que no quiera con Álvaro, sino que quiere con Álvaro y también con Rafa y Alatzne. Menos mal que Rafa y Alatzne no siguen. Podría ser infinito.

Carmen se va a la playa. Y Álvaro a las sillas ramplonas. Alatzne aprovecha para hablar con Rafa de Carmen: "por favor, no le saques más el tema. Ahora ya lo ha entendido, no lo saques más", le pide. Y Rafa acepta.