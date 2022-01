Elena se rompe ante el miedo a salir expulsada: “Me da mucho miedo enfrentarme a mi madre, me va a machacar en cuanto salga"

Elena comenzó a sentir el vértigo de la nominación desde el momento en el que Carlos Sobera pronunció su nombre. La joven asegura no querer salir de la casa, no tener dónde ir si resulta ser la expulsada y tan solo unas horas después, se ha roto por completo al imaginarse la reacción de su madre al verla .

Tan solo unos minutos después de saber que estaba nominada, Elena mostró su preocupación a sus compañeros y ellos intentaron animarla diciéndole que no se iba a marchar. Nissy le argumento que “La gente tiene ganas de ver un toqueteo, un movimiento... ¿Por qué crees que Cristina y Luca llegaron a la final?" y otros le recomendaron que se mantuviera en un segundo plano, pero ella no lo ve tan fácil. No tiene dónde ir cuándo salga y eso le da miedo.