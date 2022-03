08:12 H ¡Buenos días!

¡Buenos días a todes! Según he leído en el minutado de la noche, los chicos querían irse pronto a la cama porque hoy toca gala pero... spoiler: no lo hicieron. Así que ahora les tenemos dormiditos, en sus camitas. Esperemos que cuando llegue la hora de despertarse, la adrenalina de ser día de gala y el tener que superar la prueba les haga estar espabilados. Así como le gusta a Rafa para que la casa no sea un rollo, macho.

Veo que otra vez ha habido movimientos de camas y que Carlos, de los pocos en abandonar su cama, se ha ido a la otra habitación. Allí están durmiendo también Rafa y Laila juntitos como llevan haciendo ya un par de días. ¿Será que Carlos, desde su larga conversación con Rafa, se encuentra más a gusto con ellos que con el grupo de Adri?