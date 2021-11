16.00 - 0.00 | Tarde de reconciliación para Cristina y Luca

16:38 H Test de preguntas

En la cocina Luca y Cristina se están encargando de la comida. Se nota el cambio de ánimo cuando triunfa el amor.

Sandra se está pintando las uñas de los pies. Julen la acompaña, pues ya se ha levantado. Se nota que ayer se fueron todos pronto a la cama. Sandra le va preguntando sobre los nombres de sus padres, también sobre cuál es su película favorita. Pearl Harbor, en el caso de Sandra, y Gran Torino es la de Julen. Sobre el libro favorito de Julen, responde La ciudad de las bestias de Isabel Allende. En voz baja comenta después que no es que haya leído muchos más. Siguiente pregunta del test: “Nombre de tu primera novia”. “No me acuerdo”, responde el joven. Después comenta que en realidad ya se lo había contado, entre bromas.

De ahí pasamos a las fechas de cumpleaños. Sandra se sabe el de Julen, pero él... se está moviendo en un campo de minas. Sobre cuál fue su peor momento en la casa, Julen admite que no se acuerda. Y no es que no se acuerde, sino que no se acuerda de lo que respondió en el test, por lo que no le está poniendo las cosas fáciles a su querida Sandra.

En el otro lado del baño están Miguel y Dani con la cabeza llena de espuma de productos químicos ataviados con bolsas de basura de manera protectora. Parecen unos invasores del espacio exterior.