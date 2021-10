00:59 H "Te da miedo porque la quieres"

Ahora es Isabel la que lee el futuro de Julen. Básicamente le dice lo que piensa de su relación con Sandra: "Has conocido una chica y te da miedo porque la quieres....Te cuesta mucho decirlo". Después le lanza unos zascas: "En la cama no eres para tanto y las chicas fingen contigo". A Sandra también le lee el futuro: "Has conocido a alguien que te hace reír y te da tranquilidad....Veo una felicidad plena".