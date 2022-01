04:08 H La crisis del pintalabios

Carmen aclara con Cora el asunto del pintalabios. La rubia afirma que se lo ha dado de malas maneras y encima cuando se ha levantado del asiento le ha dado un golpecito. Afirma que han sido dos gestos que no le han gustado. Carmen asegura que ni se ha dado cuenta de estas circunstancias. Ni lo del pintalabios ni los del golpecito al levantarse ha sido a mala leche, según Carmen. "Creo que me miráis con lupa", protesta. La cosa no llega a mayores. Cora no cree que su compañera se egoísta, pero no siente afinidad alguna con su compañera.